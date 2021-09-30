إطلاق مسابقة للتصوير الضوئي في دبي تزامناً مع إكسبو 2020

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات وبالشراكة مع شركة «كانون الشرق الأوسط»، وبدعم من شركة كيوليس - ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، عن إطلاق مسابقة تصوير تزامناً مع افتتاح معرض اكسبو2020، عبر قنوات التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لاستضافة حدث اكسبو وتشجيع الجمهور على استخدام المواصلات العامة للتنقل من وإلى موقع معرض إكسبو.

وسيشارك في المسابقة مجموعة من مؤثري قنوات التواصل الاجتماعي والذين سيعلنون عن كل مرحلة من مراحل المسابقة من خلال حساباتهم على قنوات التواصل الاجتماعي. وتسهيلاً على الجمهور للمشاركة في المسابقة تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل.

وسيتم إطلاق المرحلة الأولى بالتزامن مع يوم المواصلات العامة ستكون في شهر أكتوبر والهدف منها هو تشجيع المشاركين وتعزيز اختيار وسائل النقل العام لتكون اختيارهم الأول في التنقل من موقعهم وإلى موقع حدث اكسبو، والتي تشمل مسار 2020 لمترو دبي، وحافلات إكسبو.

أما المرحلة الثانية من المسابقة ستكون في شهر نوفمبر، ويطلب من المشاركين تصوير المعالم الحضارية والمناطق الحيوية في الطريق إلى معرض اكسبو، كما تركز المرحلة الثانية على تصوير المشاريع المطورة لشبكة الطرق، والتقاطعات المجسّرة، والطرق الخدمية.

والمرحلة الثالثة سوف تكون في يناير وهي المرحلة الأخيرة من مسابقة التصوير والتي تركز على تصوير الأماكن السياحية التي يمكن للزائر الوصول إليها مستخدماً وسائل النقل العام، حيث يستطيع السائح الاستمتاع بالسياحة التراثية والثقافية بالإضافة للمنتزهات ومراكز التسوق العالمية.

وقالت مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات روضة المحرزي إن إطلاق المرحلة الأولى من المسابقة يتزامن مع يوم المواصلات العامة في 1 نوفمبر، حيث تهدف المسابقة إلى اتاحة الفرصة للجميع لمشاركة الآخرين تجربته المصورة في التنقل من محطات مسار2020 إلى موقع الحدث، حيث تتميز محطات المسار بالإبداع الهندسي و الخدمات عالية المستوى التي تتوفر للركاب منها خدمة الواي فاي و متاجر للتسوق بالإضافة لمواقف مجانية للسيارات وجسو لعبور المشاة.

و أوضحت المحرزي أن المسابقة تقوم على تحدي المشاركة من خلال تصوير مقطع فيديو أو التقاط صور أثناء رحلة الانطلاق إلى موقع اكسبو باستخدام مسار 2020، ويتم مشاركة مقطع الفيديو والصور من خلال وسم #مسارك_إلى_اكسبو_2020، كما يمكن للمشاركين نشر المحتوى المقدم للمسابقة من خلال حساب @canonme @rta_dubai، ومن أبرز شروط المسابقة أن تكون الصورة أصلية والتقاطها بواسطة الكاميرا المحمولة دون استخدام عصا السيلفي، أو الإضاءات الفوتوغرافية وذلك من أجل الحفاظ على خصوصية الركاب والالتزام بقواعد النقل، وفيما يخص الجوائز ستقدم جوائز للرابحين في المسابقة عبارة عن كاميرات وبطاقات لدخول معرض اكسبو.

وقالت مدير الاتصال المؤسسي وخدمات التسويق في كانون الشرق الأوسط وتركيا ووسط وشمال أفريقيا مي يوسف: ستوظف كانون تراثها وخبرتها في مجال التصوير والتكنولوجيا للمساعدة في إنشاء بيئة آمنة ومتصلة رقمياً، كما ستوفر أيضاً للعارضين والزائرين إمكانية الوصول إلى خدمات الطباعة والصور الرقمية بكل راحة في جميع أرجاء المعرض.

وأضافت: «يسرنا أن نعلن عن هذه المسابقة بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتي سنقدم من خلالها منصةً لصانعي المحتوى لتوثيق ومشاركة تجربتهم في التنقل من موقعهم إلى موقع حدث إكسبو وحول المدينة باستخدام حلول ومنتجات كانون وشبكة التنقل التابعة للهيئة. وتجمع هذه المسابقة بين أحدث التقنيات المتطورة من كانون ووسائل التنقل المتقدمة من هيئة الطرق والمواصلات، مع مهارات المشاركين وشغفهم، لتمثل فرصةً مثالية لمشاركة القصص المُلهمة من دبي إلى العالم من خلال القوة التعبيرية للتصوير».

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