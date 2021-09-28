تفاصيل ..الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات بخصوص مستجدات «كورونا»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن دولة الإمارات لاتزال في صدارة الدول الأكثر تطعيماً لجرعة واحدة على الأقل من لقاحات كوفيد19، وفقاً لموقع Our World in Data وكما تم الإعلان عنه في الإحاطة السابقة.

وقالت انه لتعزيز مفهوم اللقاح ومأمونيته، تم تشكيل فريق وطني متخصص للإشراف على كافة الدراسات والأبحاث المرتبطة بلقاحات كوفيد19، سواء كانت من المنظمات الصحية الدولية أو المقامة في الدولة.

وأكدت لهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خلال الإحاطة الإعلامية، التي تعقدها حكومة الإمارات، للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أن الدولة قامت بحملة وطنية تعزز من أهمية الحصول على اللقاح بهدف رفع المناعة المجتمعية للعودة إلى الحياة الطبيعية الجديدة، من خلال توفير مراكز اللقاح بمختلف مناطق الدولة مجانا لجميع فئات المجتمع المستهدفة. ووفقاً للنتائج التي يصل إليها الفريق، يتم الإعلان عن كافة المعلومات المتعلقة بالتطعيم واللقاحات، وكيفية الحصول عليها، بجانب المعلومات الخاصة بالجرعة الداعمة بكل شفافية ووضوح لضمان وصول كافة المعلومات لجميع فئات المجتمع.

واشارت الى حرص القطاع الصحي على توفير مختلف أنواع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي تتسم بأمانها وسلامتها على جميع الفئات المستهدفة من المجتمع.

ودعت الهيئة الجمهور إلى ضرورة أهمية تحري دقة الأخبار التي يتم نشرها وتداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ووشددت على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والمعتمدة في الدولة حتى لا نقع تحت طائلة المسائلات القانونية وتجنبها. وأوضحت أن نشر الشائعات والمعلومات المضللة سلوك غير مقبول، الأمر الذي قد يؤثر على جهود الدولة في مرحلة التعافي بمختلف القطاعات.

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