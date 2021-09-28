«توزيع آلي» لمركبات الأجرة في إكسبو 2020

المصدر: دبي- الامارات اليوم

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع هلا تاكسي تقنية «التوزيع الآلي» لمركبات الأجرة في إكسبو 2020 لأول مرة على مستوى الإقليم. ولضمان توزيع مركبات الأجرة في وقت مناسب وبشكل فعال، وتعزيز تجربة التنقل لزوار إكسبو، تظل هيئة الطرق والمواصلات ملتزمة بتوفير تنقّل سلس ومتكامل بشكل جيد، بما في ذلك المواصلات العامة.

ومن خلال تطوير التقنيات الذاتية المبتكرة من قبل كريم، سيتم توزيع مركبات الأجرة تلقائياً إلى موقع إكسبو 2020 بناءً على الطلب، وسوف تتلقى مركبات الأجرة طلبات حجز تلقائياً للتوجه إلى موقع إكسبو وبحسب العدد المطلوب من مركبات الأجرة في كل ساعة من اليوم.

باعتبارها مشروعاً مشتركاً بين هيئة الطرق والمواصلات وكريم، تمكن هلا تاكسي المتعاملين من حجز أي مركبة أجرة في دبي عن طريق تطبيق طوّرته داخلياً شركة كريم، وبالتالي سوف يستمتع السياح والمقيمون والزوار في المعرض بسهولة حجز مركبات الأجرة من خلال هواتفهم أو أكشاك الخدمة الذاتية، ولتسهيل عملية الحجز، سيستخدم المتعاملون كلمة مرور لمرة واحدة (OTP) للحجز الفوري عبر هواتفهم المتحركة، والاتصال بالسائق، والانطلاق على الفور دون أي وقت للانتظار.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات أحمد بهروزيان: «مع ضخامة عدد الزوار المتوقع لمعرض إكسبو 2020، تتحمل هيئة الطرق والمواصلات في دبي مسؤولية كبيرة تتمثل في ضمان توفير تنقل آمن وسهل لرواد مركبات الأجرة. ومن خلال حلولها الرقمية المبتكرة، أصبح بمقدور خدمة حجز مركبات الأجرة معرفة عدد المركبات المطلوبة بالضبط في أي وقت وإرسالها تلقائياً إلى موقع إكسبو. وبفضل زيادة أسطول مركبات الأجرة، يمكن للخدمة تحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب، ما يُمَكِّنُ الركاب من التنقل بمنتهى الراحة من وإلى أرض المعرض».

وتناغماً مع (رؤية دبي الذكية)، تهدف هيئة الطرق والمواصلات إلى تعزيز أسطول تاكسي دبي بالكامل والربط مع خدمة الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة بالتعاون مع جميع شركاء الامتياز، وهذه بالتأكيد خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح لتحقيق رؤية الهيئة المتمثلة في (الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام).

وقال المدير التنفيذي لشركة هلا باسل هوفاكيميان: «نحن ملتزمون بتقديم خدمات مركبات الأجرة الأكثر كفاءة وملاءمة وبفئات أجرة معقولة في متناول المتعاملين والزوار، وقد بقينا نعمل عن كثب مع هيئة الطرق والمواصلات لضمان تعظيم قدراتنا التقنية وتحقيق الاستفادة القصوى من أسطولنا المتاح لتقديم حلول مبتكرة وموثوقة لزوار إكسبو 2020».

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