طقس صحو غدا

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: مضطرب إلى متوسط الموج

فيما سيحدث المد الأول عند 15:55 والمد الثاني عند 05:11

الجزر الأول عند الساعة 09:28 والجزر الثاني عند الساعة 23:04

بحر عمان: خفيف الموج

فيما سيحدث المد الأول عند 12:05 والمد الثاني عند 02:22

الجزر الاول عند الساعة 19:08 والجزر الثاني عند الساعة 07:433

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