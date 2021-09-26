التشكيل الوزاري لحكومة الإمارات

المصدر: أبوظبي ■ وام

تغيير منهجية العمل الحكومي والانتقال إلى دورات تحولية قطاعية قصيرة المدى تعتمد على المشاريع الكبرى وتحقيق النتائج الميدانية، والانتقال من المسؤولية المتفردة للوزارات إلى المسؤولية المشتركة لفرق العمل، وتغيير أنظمة الحوافز الحكومية لمكافأة الفرق المتميزة.

مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم

هو نائب حاكم إمارة دبي، والنائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي للإمارة، ورئيس ديوان صاحب السموّ حاكم دبي.

يشغل سموه عدداً من المناصب والمسؤوليات المهمة في دبي، وتتركز مسؤولياته في مجالات تعزيز منظومة العمل الحكومي وتنشيط القطاع الاقتصادي في الإمارة.

وإضافة إلى مناصبه المذكورة آنفاً، يرأس سموه كلاً من: المجلس القضائي لإمارة دبي، ومركز دبي المالي العالمي، واللجنة العليا للتشريعات في الإمارة، ومجلس الشؤون الاستراتيجية في المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

حصل سموه على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في دبي عام 2006، ليلتحق بعدها بالعديد من البرامج في جامعة هارفارد وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وُلد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في دبي بتاريخ 24 نوفمبر 1983.

عبدالله بن مهير الكتبي

تقلد اللواء الركن عبدالله بن مهير الكتبي العديد من المناصب القيادية والبارزة في القطاعين العسكري والحكومي.

شغل منصب قائد الوحدات المساندة في القوات المسلحة في 2012 حتى 2021.

وتدرج في المناصب العسكرية، وهو رئيس اللجنة العليا لمهرجان الوحدات المساندة للرماية. وتبوأ الكتبي منصب مدير مكتب ولي العهد لإمارة أبوظبي، ومدير ديوان ممثل الحاكم في الظفرة.

واختير لقيادة العديد من فرق العمل، ولديه مشاركات بارزة في عدد من الفعاليات والملتقيات الدولية المرموقة.

يحمل شهادتي الماجستير والبكالوريوس في العلوم العسكرية من كلية زايد العسكرية. وُلد بتاريخ 6 يونيو 1956.

عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي

شغل عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي منصب مدير إدارة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الأعلى للأمن الوطني.

وعمل في المجلس الأعلى للأمن الوطني كخبير اقتصادي بمركز دعم القرار الاستراتيجي. ويشغل عضوية مجلس إدارة مجلس الإمارات للتنافسية، وهو عضو في عدد من اللجان، منها: اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولجنة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي، واللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من جائحة «كوفيد-19»، واللجنة العليا للمساعدات الخارجية.

وهو حاصل على الماجستير والبكالوريوس من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأميركية. ولد بمدينة العين في 1 يناير 1976.

محمد بن هادي أحمد عبدالله الحسيني

يمتلك محمد بن هادي أحمد عبدالله الحسيني خبرة ممتدة في قطاعات الأعمال المصرفية والتمويل والاستثمار.

ويشغل حالياً عضوية مجلس إدارة عدد من المؤسسات الحكومية، منها: جهاز الإمارات للاستثمار، ومؤسسة دبي للاستثمار. كما أنه عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، وبنك الإمارات دبي الوطني.

وهو حاصل على شهادة البكالوريوس والماجستير في التجارة من سويسرا، ولد عام 1976.

الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور

تقلد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور عدداً من المناصب التنفيذية في القطاعين العام والخاص، وعمل بقطاعات مختلفة شملت النفط والغاز والمصارف وغيرها.

وتولى العور منصب المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في عام 2009.

كما أنه عضو مجلس إدارة عدد من الشركات والمؤسسات في قطاعات الطاقة والتعليم، منها: شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، والمجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني، وجامعة دبي، ومجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا.

ولد في 21 أكتوبر 1968.

مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري

عُينت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي كجزء من إعادة تشكيل مجلس الوزراء الإماراتي المعلن في يوليو 2020.

والمهيري مسؤولة عن مراقبة مخزون الغذاء الوطني، والاستثمار في تكنولوجيا الغذاء، ومتابعة العلاقات الدولية في هذا المجال.

تم تعيين مريم المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي بعد التعديل الوزاري في أكتوبر 2017. وشملت مسؤولياتها الإشراف على تطوير البنية التحتية اللازمة التي من شأنها ضمان أهداف الأمن الغذائي للدولة. وتمثل المهيري دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمركز الدولي للزراعة الملحية. وهي عضو في مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وعضو مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والزراعة، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومجلس المستقبل العالمي للمنتدى الاقتصادي حول ابتكار النظم الغذائية. شغلت المهيري سابقاً منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة في وزارة التغير المناخي والبيئة، حيث تم تعيينها للإشراف على أقسام التنوع البيولوجي ومصايد الأسماك والاستدامة الساحلية والبحرية والبحوث البحرية. حصلت المهيري على درجتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة الميكانيكية من الجامعة التقنية في آخن، ألمانيا.

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