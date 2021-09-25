العور: المنهجية الجديدة في العمل الحكومي تؤكد الفكر السديد في التعامل مع المتغيرات

المصدر: دبي - وام

رفع معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الثقة السامية بتعيينه وزيرا للموارد البشرية والتوطين.

وعاهد معاليه القيادة الرشيدة على بذل الجهود المضاعفة لترجمة توجيهاتها ورؤيتها الثاقبة والعمل ضمن الفريق الوزاري بما يعود بالخير على الوطن والمواطن.. مشيرا إلى أن التكليف السامي يشكل تحفيزا وتحديا في الوقت نفسه للاضطلاع بالمسؤولية الوطنية وفقا لمقتضيات المرحلة الجديدة من مسيرة الوطن.

وقال إن المنهجية الجديدة في العمل الحكومي بمحدداتها الخمسة تؤكد مجددا على حنكة القيادة الرشيدة وفكرها السديد في التعامل مع المتغيرات على المدى القريب والمتوسط والبعيد وصولا إلى تحقيق مستهدفات مشاريع الخمسين بأدوات جديدة وذلك ضمن إطار يرتكز على منظومة العمل الحكومي المشترك والثقة بقدرات كوادرنا الوطنية التي نعتز ونفتخر بها.

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