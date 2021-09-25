سهيل المزروعي: التشكيل الوزاري الجديد يؤسس لمرحلة وطنية مهمة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن التشكيل ‏الحكومي الجديد الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، نابع من رؤية استشرافية لقيادة حكيمة تؤسس لمرحلة وطنية مهمة ذات آفاق مستقبلية واعدة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تتوافق مع المتغيرات العالمية والأجندة الوطنية بكل متطلباتها للخمسين عاماً المقبلة.

وأضاف معاليه أن المنهجية الجديدة للعمل الحكومي تمثل خارطة طريق متطورة للعمل الحكومي المتميز خلال الخمسين عاماً القادمة، وامتداداً للرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، وطموح دولة الإمارات في الاحتفاظ بالريادة العالمية، ومواصلة مسيرة الإنجازات وتصدر مؤشرات التنافسية بحلول المئوية 2071.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب منا العمل الجاد وفق منظور حكومي تشاركي قادر على تحقيق التطلعات الاستراتيجية للخمسين عاماً المقبلة من الإنجازات الفارقة على مستوى إمارات الدولة، إلى جانب إطلاق المشاريع الكبرى في القطاعات كافة لمواكبة مستهدفات حكومة دولة الإمارات للعام 2021، والطموح الذي تسعى إليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وأكد أن المنهجية الجديدة ستسهم بقوة في الانتقال لعمل حكومي قادر على مواكبة المتغيرات بأدوات مرنة وسلسة تتواكب مع واقع متجدد ذي صلة بأهداف استراتيجية للنمو والتنمية، لتحقيق طموح حكومة دولة الإمارات المتمثل في توفير حياة كريمة لأبناء وبنات الإمارات والمقيمين على أرض الوطن، وتطوير كافة القطاعات التي تجعل من الإمارات نموذجاً يحتذى به عالمياً في الازدهار والرفعة والنماء.

‏وأوضح أنه منذ إطلاق رؤية الإمارات 2021، وضعت مختلف الجهات في حكومة دولة الإمارات، لا سيما وزارة الطاقة والبنية التحتية، استراتيجيات متوسطة وطويلة المدى إلى جانب خطط سنوية للوصول بشكل تدريجي إلى مستهدفات اليوبيل الذهبي للدولة، كما تم إطلاق مبادرات وتشكيل فرق وطنية لتسريع وتيرة إنجاز المستهدفات بشكل متكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، وهو ما أثمر عن الإنجازات الطموحة التي حققتها الدولة بتصدرها في 100 مؤشر تنموي عالمي، فيما تتصدر المنطقة بـ 470 مؤشراً حكومياً واقتصادياً وتقنياً.‏

وعبر عن فخره واعتزازه بثقة القيادة بتجديد تكليفه وزيراً للطاقة والبنية التحتية..وقال:إنه فخر وشرف كبيرين، لخدمة وطننا العزيز ويضع على عاتقنا مسؤوليات كبيرة أساسها مشاركة أخواتي و إخوتي أصحاب المعالي في نهضة الإمارات وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للمرحلة الجديدة من بناء الوطن، وأننا إذ نعاهد قيادتنا الرشيدة ببذل أقصى الجهد في الحفاظ على مكانة دولتنا الحبيبة، وأن نكون على ولاء كامل وانتماء تام لهذه الأرض التي تستحق منا الكثير، كما نبارك لأصحاب السمو والمعالي الوزراء الجدد ونشكر زملاءنا السابقين على جهودهم ودورهم ونتمنى لهم التوفيق.

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