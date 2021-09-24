توظيف.. شاغران قياديان لـ «المواطنين» براتب يصل إلى 39.7 ألف درهم

المصدر: إعداد : أشرف جمال

طرحت هيئة الثقافة والفنون في دبي شاغرَين في وظائف قيادية مخصصة للكوادر المواطنة فقط، براتب يراوح بين 33 ألفاً و39 ألفاً و700 درهم، الأول تحت مسمّى وظيفي «مدير قسم التميّز المؤسسي»، منوهة بأنه يجب على الراغبين في التقدّم لهذه الوظيفة أن يكونوا من حملة مؤهّل عالٍ (بكالوريوس إدارة الأعمال)، ويتمتعون بخبرة لا تقل عن سبع سنوات في التخصص ذاته، فيما جاء الشاغر الثاني تحت مسمّى «مدير قسم السياسات»، إذ يشترط على الراغبين في التقدم أن يكونوا من حملة مؤهل عالٍ (بكالوريوس تقنية المعلومات)، وبخبرة لا تقل عن سبع سنوات في المجال نفسه، موضحة أن أبرز الامتيازات الوظيفية المقررة للشاغرين تتمثل في التأمين الصحي وتذاكر سفر سنوية.

وذكرت أن عدد ساعات الدوام ستكون سبع ساعات عمل في أي من مقار الهيئة في دبي، داعية الراغبين في التقدّم للحصول على أي من الشاغرين، ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى إرسال السير الذاتية والوثائق الثبوتية اللازمة على البريد الإلكتروني

HR.Recruitment@dubaiculture.ae، مشددة على أنها لن تنظر في أيّ طلبات لا تنطبق عليها الشروط.

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