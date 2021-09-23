مطار الشارقة يشارك الأشقاء السعوديين احتفاءهم بيومهم الوطني

المصدر: الشارقة - وام

شارك موظفو هيئة مطار الشارقة الدولي وممثلو الجهات العاملة به الأشقاء السعوديين القادمين عبر المطار احتفالاتهم بـ"اليوم الوطني الـ91" لبلادهم الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام.

تضمنت الاحتفالات التي تستمر ثلاثة أيام توزيع الورود والهدايا الرمزية على الزوار مشاركة للشعب السعودي أفراحه بهذه المناسبة الوطنية وتعبيرا عن التلاحم بين الشعبين الشقيقين.

وعبر الزوار من المملكة العربية السعودية عن سعادتهم وتقديرهم لهذه المبادرة التي ترسخ قيم المحبة وتعكس روابط الأخوة بين شعبي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتشجعهم على زيارة الدولة مرات عديدة كل عام.

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