إغلاق 9 منشآت مخالفة في دبا الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي- دبا الفجيرة

كشف مدير عام بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن اليماحي عن إغلاق تسع منشآت لم تلتزم بتجديد الرخص التجارية، مؤكداً مواصلة البلدية حملاتها التفتيشية بشكل مكثف، على جميع المنشآت في المدينة والمناطق التابعة لها، للتأكد من التزامها بالتعليمات والقوانين الصادرة عنها.

وأوضح أن إحصاءات قسم إدارة التراخيص التجارية بينت إنجاز 510 رخص خلال الفترة من شهر يوليو وحتى أغسطس من العام الجاري، تنوعت ما بين إصدار جديد بلغ 39، وتجديد 470 لمختلف الأنشطة، منها تجارية ومهنية وصناعية وحرفية والرخصة المنزلية «مشروعي».

وأكد أن القسم أجرى جولات تفتيشية ميدانية على 564 محلاً تجارياً ومؤسسات ذات العلاقة في مدينة دبا والمناطق التابعة لها، لمتابعة الرخص الجديدة التي أصدرت، وللتأكد من وجود الرخص التجارية وسريان مفعولها، وتم من خلال الجولات إنذار 17 محلاً، وتحرير 42 مخالفة تمثلت في عدم تجديد الرخصة، عدم وجود رخصة، وممارسة نشاط من دون رخصة، بالإضافة إلى توزيع منشورات دعائية بدون تصريح، كما تم إصدار تصاريح للوحات الإعلانية والتي بلغ عددها سبعة تصاريح، وفي الفترة ذاتها تم إصدار 805 بطاقات صحية للعاملين في المنشآت.

ونوه بأن الحملة تأتي في إطار جهود البلدية لرفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع كافة، لاسيما العاملين في المنشآت، وإلزام جميع المنشآت بتطبيق أعلى معايير ومتطلبات السلامة المهنية والبيئية.

ولفت إلى أن البلدية تدعم الرخص المنزلية «مشروعي»، كون هذه الرخص تطور قدراتهم وتصقل مهاراتهم، وتفتح لهم الباب لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة تحقق لهم مردوداً مادياً مناسباً.

وأشار إلى أن البلدية تدعم أصحاب الرخص التجارية من الشباب للدخول للأسواق وممارسة العمل الاقتصادي ودعم أعمالهم، منوهاً بأن الحملات والجولات التي تنظمها البلدية مستمرة لرصد كل الممارسات السلبية وضبط كل من يمارسها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وفق اللوائح القانونية، بالإضافة إلى سعي البلدية الدائم لإرشاد وتوعية الجمهور لتجنب هذه الممارسات الخاطئة.

وتدعو البلدية إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من خلال الاتصال على رقم مكتب الطوارئ (092443399) الذي يعمل على مدار الساعة، أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها. (dibbamun) لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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