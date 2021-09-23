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    حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 4 ) لسنة 2021 بشأن تحديد مناطق التملك العقاري الحر للأجانب

    المصدر:
    • أم القيوين - وام
    التاريخ:

    أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين القرار رقم ( 4 ) لسنة 2021 بشأن تحديد مناطق التملك العقاري الحر للأجانب .

    ونص القرار على أنه يجوز منح الأجانب والشركات ذات المسؤولية المحددة المملوكة جزئيا للأجانب وشركات المنطقة الحرة وشركات الأفشور حق التملك العقارى .

    وأوضح القرار أن أي تشريع آخر يتناقض وأحكام هذا القرار يعتبر باطلا ولاغيا .

    كما نص القرار على أن تحدد مناطق التملك الحر بموجب قرار من الحاكم بناء على اعتبارات تتعلق بالتطوير العقاري أو التملك العقاري الحر للأجانب أو لاعتبارات أخرى .

    يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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