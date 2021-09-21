«دبي للمستقبل» تعلن انضمام «ميدلسكس» إلى «حاضنات الجامعات»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل انضمام جامعة ميدلسكس دبي إلى «برنامج حاضنات الجامعات» الذي يهدف إلى تمكين طلاب الجامعات بمهارات ريادة الأعمال، وتشجيعهم على تطوير حلول ومشاريع مبتكرة في مختلف القطاعات والمجالات الحيوية، وتنفيذ أهداف «استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة» التي تم إطلاقها تفعيلاً لمخرجات البند السادس من وثيقة الخمسين التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتم الإعلان عن انضمام الجامعة إلى البرنامج خلال اجتماع حضره نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، عبدالعزيز الجزيري، ومدير جامعة ميدلسكس دبي، الدكتور سيدوين فيرنانديز، وشهد توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الطرفين لتوفير فرص مميزة لطلاب الجامعة البالغ عددهم أكثر من 3800 طالب من نحو 118 جنسية.

وأكد الجزيري أن تشجيع الشباب على الريادة والنجاح في سن مبكرة يسهم في دعم مسيرة التميز وريادة الأعمال وصناعة المستقبل في دبي بطاقات وأفكار واعدة توظف الأفكار المبتكرة في تطوير مشاريع ريادية تحقق أحلامهم وتطلعاتهم، وتفعّل مساهمتهم في دعم تطوير الاقتصاد الوطني.

وقال: «شهد برنامج حاضنات الجامعات منذ إطلاقه مشاركة 13 من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الوطنية والعالمية في الدولة، ووفر الفرصة لطلاب المرحلة الجامعية في مختلف التخصصات العملية للانتقال إلى مرحلة الابتكار العملي، وبلورة أفكارهم وتصوراتهم لمختلف القطاعات في تنفيذ مشاريع نوعية على أرض الواقع».

من جهته، قال فيرنانديز: «تهدف جامعة ميدلسكس دبي إلى تطوير مناهج مبتكرة للتعليم، ومنح طلابنا الفرصة لتجربة أفكارهم في بيئة آمنة ومبتكرة بهدف الارتقاء بمسيرة التميز التعليمي. ويشرفنا أن ننضم إلى برنامج حاضنات الجامعات، والمساهمة في تعزيز جهود مؤسسة دبي للمستقبل في تصميم مستقبل دبي».

وأضاف: «ستسهم مشاركتنا في هذا البرنامج بتعزيز ونشر ثقافة ريادة الأعمال في دولة الإمارات، من خلال مبادراتنا المتنوعة الرامية إلى دعم الجيل القادم من الطلاب رواد الأعمال، وتعزيز التعاون البحثي بين الأوساط الأكاديمية ومختلف القطاعات المستقبلية من خلال مركز الابتكار والتميز ومركز الابتكار في التجربة البشرية لدينا في الجامعة».

ويضم برنامج حاضنات الجامعات حالياً كلاً من جامعة زايد، وكليات التقنية العليا، وجامعة دبي، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، والجامعة الأميركية في دبي، وكلية الأزياء والتصميم، والجامعة البريطانية في دبي، ومعهد دبي للتصميم والابتكار، وجامعة هيريوت وات، وجامعة ولونغونغ، وجامعة أميتي – دبي، وجامعة روتشستر الأميركية للتكنولوجيا في دبي، إضافة إلى جامعة ميدلسكس دبي.

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