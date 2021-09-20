«إسلامية رأس الخيمة» تفتتح 15 مسجداً

المصدر: رأس الخيمة ■ وام

افتتح فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في رأس الخيمة 15 مسجداً جديداً، في مناطق مختلفة من الإمارة، متوزعة على مدينة محمد بن زايد، والظيت الجنوبي، والرفاعة، وسيح الغب، والزهراء، والرمس (ضاية) ومسافي، ومدينة خليفة، والمعيريض، وشمل (غيلان)، والخران، وجلفار، وتبلغ سعتها ما بين 200 و1000 مصلٍّ. ويأتي افتتاح المساجد ضمن خطة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الاستراتيجية للتوسع في بناء بيوت الله في الأحياء السكنية الجديدة، وتجديد المساجد القديمة وإعادة بنائها. ويتم تشييد المساجد الجديدة على الطراز المعماري الإسلامي الممزوج بالأصالة والحضارة، مع الحداثة والتطور العمراني اللذين تشهدهما الدولة.

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