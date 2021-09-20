«طرق دبي» تتصدّر الريادة العالمية في «التحول الرقمي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تفوقها في نتائج دراسة المقارنة المعيارية لممارسات إدارة الأصول بالهيئة، الصادرة من شركة «أتكنز» البريطانية المتخصصة في الاستشارات الإدارية، وأظهرت النتائج تفوق الهيئة في محاور عدة، أهمها: الريادة في إدارة دورة حياة الأصول، وريادة الهيئة في مجال التحول الرقمي لكل الأنشطة الخاصة بأصولها. وشملت الدراسة جميع مؤسسات وقطاعات الهيئة، من خلال مقارنتها على مستوى منظمات دولة عالمية في الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وسنغافورة، وهونغ كونغ. وقال مدير إدارة الأصول والممتلكات في قطاع الاستراتيجية والحكومة المؤسسية بالهيئة، سعيد الرمسي: «تتبنى الهيئة خارطة طريق تتضمن العديد من المبادرات المتميزة في مجال إدارة الأصول، وتغطي كل مراحل دورة الحياة».

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