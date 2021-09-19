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    محمد بن زايد يلتقي رئيس إقليم كردستان العراق على هامش زيارته إلى بريطانيا

    محمد بن زايد تبادل ونيجيرفان بارزاني وجهات النظر بشأن مجمل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وام

    المصدر:
    • لندن ■ وام
    التاريخ:

    التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، على هامش زيارة سموه إلى المملكة المتحدة.

    وبحث سموه ونيجيرفان بارزاني علاقات التعاون بين دولة الإمارات والعراق الشقيق، خصوصاً إقليم كردستان العراق، في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية.

    كما تبادل سموه ورئيس إقليم كردستان العراق وجهات النظر بشأن مجمل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وجهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية لشعوبها.

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