توظيف.. 3 نصائح لتخفيف «إجهاد البحث عن العمل»

المصدر: إعداد : أشرف جمال

وجّه موقع «بيت.كوم» المعني بشؤون التوظيف، ثلاث نصائح للباحثين عن عمل، من شأنها تخفيف الإجهاد خلال عملية البحث عن عمل، أولاها «التنظيم والتحكم بالفوضى» من خلال تقسیم الهدف الأكبر إلى أهداف صغيرة يمكن القيام بها بشكل منفرد، ما يساعد على السيطرة على عملية البحث عن عمل، وسيبقي الباحث عن عمل بعيداً عن الشعور بالملل، مع الحفاظ على التوازن بين الشعور بالإنجاز وأخذ قسط من الراحة.

وأكد الموقع في النصيحة الثانية، أهمية تقبّل المشاعر السلبية، كون البحث عن عمل ليس بالأمر السهل على الإطلاق، ومن ثم فإن مشاعر اليأس والقلق جزء لا يتجزأ من الرحلة، ولكن الأهم عدم الاستسلام لهذه المشاعر أبداً، فيما دعا الموقع في النصيحة الثالثة، إلى ضرورة أخذ قسط من الراحة لإعادة شحن الطاقة، مؤكداً أن هذه الاستراحة ستؤدي إلى تحسين الأداء والنتائج بشكل كبير.

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