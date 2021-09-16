كهرباء الشارقة تبدأ تشغيل خط مياه استراتيجي من حمده إلى البديع

المصدر: الشارقة - وام

أنجزت إدارة المياه بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ وتشغيل خط مياه استراتيجي من منطقة (حمده) إلى منطقة (البديع) بطول أجمالي 56 كم وقطر 800 ملم وبتكلفة إجمالية قدرها 96 مليون درهم غير شاملة لقيمة المواد ما يعزز ويضمن تنوع مصادر المياه في مدينة الشارقة ويضمن استمرارية الخدمة.

وأوضح مدير إدارة المياه المهندس عصام الملا أن الهيئة تسعى إلى تدعيم شبكات نقل المياه ورفع كميات التدفق المائي لتلبية النمو المتسارع على المياه في مختلف مناطق الشارقة ووضعت الهيئة استراتيجية لاستدامة المياه وتطوير الشبكات من خلال تنفيذ توسعات ومشاريع تطويرية طموحة لمواكبة مسيرة التنمية الشاملة في مجالات البنى التحتية والطفرة الإنشائية والاقتصادية والحضارية الكبيرة التي تشهدها الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو الملجس الأعلى حاكم الشارقة.

وأشار إلى أن الخط الإستراتيجي الجديد الذي تم إنجازه وتشغيله يخدم المناطق الجديدة على امتداد طريق خورفكان كما سيتم ربطه بعدد من الخطوط القديمة لخدمة عدد من المناطق تتضمن السيوح والشعبيات على طريق خورفكان ومنتزه الصحراء ومحمية البردي بالمنطقة الوسطى.

وأضاف أن الخط الجديد تم تنفيذه وفق أفضل المواصفات بإستخدام تمديدات مصنوعة من مادة الكاربون ستيل المعزول ليتناسب مع المتطلبات الصحية وتعتبر أكثر الأنابيب المستخدمة قوة و صلابة و تحمل للضغوط وأقل عرضة للتلف أو الكسر في مجال نقل المياه ما سيعزز ويضمن تنوع مصادر المياه في مدينة الشارقة لضمان استمرارية الخدمة ومنع أي انقطاع أو ضعف في تدفق المياه فيما تم تقسيم المشروع إلي 3 مراحل لسرعة الإنجاز وتم العمل فيها في وقت واحد من خلال 3 شركات مقاولات مختلفة فيما تم إنجاز المشروع في زمن قياسي.

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