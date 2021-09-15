خليفة بن زايد يصدر قانوناً بإنشاء هيئة الرعاية الأسرية بأبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء هيئة الرعاية الأسرية، تابعة لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي.

وتهدف الهيئة إلى تعزيز التماسك والاستقرار الأسري وضمان وضع أسس نموذج حوكمة موحد لإدارة الحالات الأسرية، من خلال تقديم خدمات الرعاية الأسرية لكافة أفراد المجتمع من خلال نقطة اتصال واحدة، عبر تطوير وتحديث قاعدة بيانات وسجل موحد للمستفيدين.

كما تعمل الهيئة على تحديد احتياجات الأسر وتقديم الخدمات الاستباقية لهم، بهدف رفع جودة حياة أفرادها.

وتقوم الهيئة بإجراء الأبحاث المتعلقة بالرعاية الأسرية واقتراح التشريعات وتطوير البرامج التي من شأنها تحسين وتعزيز خدمات الرعاية الأسرية.

وتعزز الهيئة التوعية المجتمعية بدور الأسرة في المجتمع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وغرس القيم النبيلة وترسيخ المبادئ والأخلاق الحميدة وتعزيز الهوية الوطنية.

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