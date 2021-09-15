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    حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن دعوة المجالس البلدية في الإمارة للانعقاد

    المصدر:
    • الشارقة - وام
    التاريخ:

    أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (34) لسنة 2021م بشأن دعوة المجالس البلدية في الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي السابع عشر.

    ونص المرسوم الأميري على أن تُدعى المجالس البلدية في الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي السابع عشر، يوم الأحد 12 صفر 1443هـ الموافق 19 سبتمبـر 2021م كلٌّ في مقره.

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