الإمارات تتجاوز 19 مليون جرعة لقاح «كورونا»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تقديم 75 ألفاً و598 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 19 مليوناً و73 ألفاً و549 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 192.85 جرعة لكل 100 شخص.

وأفادت الوزارة بأن ذلك يأتي تماشياً مع خطة توفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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