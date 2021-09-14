«بيت الخير» تنفق 100 مليون للارتقاء بمعاش الأسر المواطنة

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أنفق برنامج «حافز»، وهو أحد برامج جمعية بيت الخير، خلال السنوات العشر الأخيرة 100 مليون درهم و300 ألف درهم، للنهوض بالمستوى المعيشي والاجتماعي والتعليمي للأسر المتعففة والأقل دخلاً والأكثر حاجة، بهدف الارتقاء بمؤشر التنمية البشرية داخل الدولة.

ويتكون برنامج «حافز» من مشاريع خاصة بتحسين جودة حياة الأسر كقيمة مضافة لما تمنحه الجمعية لها من مساعدات نقدية وغذائية تسلم لها شهرياً، ويأتي في مقدمة هذه المشاريع مشروع دعم إسكان الأسر المواطنة التي تعثرت في استكمال شروط إسكانها، ويضاف إليه ما تدفعه «بيت الخير» للأسر التي عجزت عن دفع الإيجار أو مستلزمات السكن من مياه وكهرباء. وقد بلغ الإنفاق على هذا المشروع خلال عشر سنوات 76 مليون درهم.

وتقدم الجمعية للأسر المستلزمات المنزلية الأساسية كمساهمة في تأثيث سكن جديد، أو كبديل آمن للأجهزة المتهالكة، وبلغ الإنفاق على هذا المشروع منذ عام 2011 وحتى 2020 ما يزيد على 17.5 مليون درهم.

كما تساهم «بيت الخير» في صيانة منازل الأسر المحتاجة، لتصبح مؤهلة للعيش الآمن والكريم، وفد بلغ الإنفاق على هذا المشروع خلال عشر سنوات 6.8 مليون درهم.

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