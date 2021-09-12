حزمة ثانية من «مشاريع الخمسين» اليوم في قصر الوطن

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تعقد حكومة الإمارات، اليوم، ثاني الفعاليات الإعلامية الخاصة بالإعلان عن حزمة جديدة من «مشاريع الخمسين»، بحضور وزراء ومسؤولين من الجهات المعنية، ومشاركة وسائل إعلام محلية وإقليمية ودولية.

وتقام الفعالية الإعلامية الثانية، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، ضمن «مشاريع الخمسين»، في قصر الوطن في أبوظبي، بمشاركة ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، لمواكبة الحدث الذي أعلن انطلاقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مطلع شهر سبتمبر الجاري، ليؤسس لدورة تنموية شاملة على أعتاب الخمسين عاماً المقبلة، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.

وتعكس الحزمة الثانية من «مشاريع الخمسين» مجموعة جديدة متكاملة من المبادرات الهادفة، التي وضعتها حكومة دولة الإمارات، لدعم استراتيجياتها الوطنية، وبناء مستقبل مستدام لمجتمعها واقتصادها للخمسين عاماً المقبلة.

وتأتي الحزمة الثانية من «مشاريع الخمسين» لتسهم في صناعة دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية، الرامية إلى التأسيس لمرحلة جديدة من النمو لدولة الإمارات، داخلياً وخارجياً، بما يعزّز مكانتها الإقليمية والعالمية في جميع القطاعات، ويرتقي بتنافسية الإنسان على أرض الإمارات، وصولاً إلى أفضل المراتب عالمياً وأفضل المؤشرات محلياً ودولياً.

وتعزّز الحزمة الجديدة الخاصة من «مشاريع الخمسين» إنجاز قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، باعتباره أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات، والعامل الأساسي لضمان الحياة الكريمة لشعبها والأجيال القادمة.

وتستهدف «مشاريع الخمسين»، التي يتم الإعلان عنها تباعاً طيلة شهر سبتمبر، أفراد المجتمع كافة، من مواطنين ومقيمين، والقطاعين العام والخاص، ويشمل أثرها الإيجابي والتنموي للعقود الخمسة المقبلة كل من يعيش على أرض الإمارات أو يختارها وجهة للعمل والإبداع والنمو.

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