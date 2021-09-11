غدا.. طقس صحو إلى غائم جزئيا مع سقوط أمطار وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

المصدر: أبو ظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً

حركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 16:19 والمد الثاني عند 05:08 والجزر الأول عند الساعة 09:54 والجزر الثاني عند الساعة 22:54 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 12:43 والمد الثاني عند الساعة 02:22 والجزر الاول عند الساعة 19:36 والجزر الثاني عند الساعة 07:53.

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