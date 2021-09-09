غدا.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة

المصدر: الوطني للأرصاد - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة خاصة على السواحل، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند 15:21 والمد الثاني عند 03:22 والجزر الأول عند الساعة 09:00 والجزر الثاني عند الساعة 21:10 ..فيما يكون الموج في بحر عمان خفيفا ويحدث المد الأول عند 11:38 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الاول عند الساعة 18:02 والجزر الثاني عند الساعة 06:11.

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