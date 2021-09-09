إصابة جديدة بـ «كورونا» و3 حالات وفاة 833

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 282 ألفاً و15 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إذ أسهمت في الكشف عن 833 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 726 ألفاً و25 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاث حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2053 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1127 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 716 ألفاً و231 حالة.

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