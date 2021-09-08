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    الإمارات تقدم 78,495 جرعة لقاح كوفيد19

    المصدر:
    • ابوظبي ـ الامارات اليوم
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    أعلنت وزارة الصحة عن 78,495 جرعة لقاح كوفيد19 تم تقديمها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الجرعات الكلي 18,636,711 بمعدل توزيع 188.43 جرعة لكل 100 شخص. وبنسبة 89.33% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 78.12% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في دولة الإمارات.

    يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19"

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