952 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 1269 وحالتا وفاة

المصدر: أبوظبي ■ وام

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 952 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وشفاء 1269 حالة جديدة لمصابين بـ«كورونا»، ووفاة حالتين بتداعيات الإصابة بالفيروس.

وأفادت الوزارة بأنه تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا، والمخالطين لهم، تم إجراء 314 ألفاً و683 فحصاً جديداً.

وأضاف أن تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص، أسهما في الكشف عن 952 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 725 ألفاً و192 حالة.

وأعلنت الوزارة وفاة حالتين مصابتين، نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2050 حالة.

وكشفت عن شفاء 1269 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 715 ألفاً و104 حالات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news