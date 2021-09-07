"صحة دبي" تقدم خدمات فحص كوفيد-19 لطلبة المدارس الحكومية المواطنين مجاناً

المصدر: دبي ـ وجيه سباعي

أعلنت هيئة الصحة بدبي، أن خدمات فحص كوفيد-١٩ مجانية للمواطنين من طلبة المدارس الحكومية والخاصة في مراكز صحة دبي.

وأكدت الهيئة أن فحص كوفيد-١٩ ليس مطلوبا لطلبة التعليم الخاص في دبي، كما أن الفحص في جميع مرافق الهيئة يتم وفق مواعيد مسبقة.

وطالبت الراغبين في الحصول على خدمة الفحص، بالدخول إلى تطبيق الهيئة، واتباع الخطوات اللازمة لحجز الموعد.

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