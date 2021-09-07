    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    محمد بن زايد يبحث هاتفيا مع محمد بن سلمان مسيرة العلاقات الأخوية وقضايا المنطقة

    المصدر:
    • أبوظبي ـ وام /
    التاريخ:

     تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من  الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

    جرى خلال الإتصال بحث مسيرة العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية و استعراض مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين و سبل تعزيزه و تطويره بما يخدم المصالح المشتركة.

    وناقش صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عددا من القضايا و المستجدات في المنطقة وتبادلا وجهات النظر حولها.

    طباعة
    أعلى