إنجاز إنارة نفقي مشاة على كورنيش أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية أعمال الإنارة التجميلية لنفقي المشاة (نفق الدانة، ونفق الكورنيش) المواقعين على شارع الكورنيش في أبوظبي، باستخدام إنارة LED الموفرة للطاقة والمستدامة، ما يؤدي إلى تخفيض تكاليف استهلاك الطاقة، وتكاليف عمليات الصيانة.

وتأتي الإنارة التجميلية لتشجيع المواطنين والقاطنين على الاستمتاع بتجربة استخدام أنفاق المشاة في الكورنيش بشكل خاص وفي كل أنحاء أبوظبي بشكل عام. وأشارت البلدية إلى أن استخدام الإنارة التجميلية لأنفاق المشاة باستخدام تقنيات موفرة للطاقة وذات بعد جمالي وفني تحقق العديد من النتائج والآثار الإيجابية.

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