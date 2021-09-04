المصدر: الامارات اليوم

«الحصن»

دعت قارئة في أبوظبي شركة طموح للرعاية الصحية إلى حل مشكلة عدم تحديث المعلومات الخاصة بالتطعيم على تطبيق الحصن، موضحة أن الشركة لم تحدث بيانات التطعيم الخاصة بوالدتها، رغم مرور فترة طويلة على تلقيها التطعيم، ما يمنعها من دخول الأماكن العامة في الإمارة.

«بي سي آر»

دعت قارئة إلى إلزام جميع الجامعات الخاصة بإجراء اختبار «بي سي آر» للطلاب بشكل دوري أسوة بالمدارس، موضحة أن إحدى الجامعات الخاصة في الشارقة لم تطلب من طلابها إجراء الفحص بشكل دوري، ما يعرض سلامتهم للخطر ويسهل انتقال العدوى.

إجراءات

ناشد مصلون بمساجد في عجمان مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان، بتوجيه أئمة المساجد بالتنبيه المستمر للمصلين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، لاسيما ارتداء الكمامة.

مدارس

شكا ذوو طلبة بمدارس خاصة في الشارقة ارتفاع رسوم الزي المدرسي، إذ تصل رسوم الزي المدرسي لطالب واحد لأكثر من 350 درهماً، ما يُشكل عبئاً على ميزانيات أسرهم، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل لخفض هذه الرسوم.

خضار

اشتكى بعض سكان مجمع رمرام السكني في دبي لاند، بإمارة دبي، أن سوبرماركت كارفور الموجود بالمجمع يعرض أحياناً خضاراً وفواكه قديمة مقابل أسعار البضائع الطازجة نفسها، مطالبين الجهات الرقابية بضرورة تنبيه إدارة المحل لعدم جواز هذا المسلك.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news