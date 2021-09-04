«البنية التحتية» تنجز 58 مليون ساعة عمل بلا حوادث

المصدر: دبي ■ وام

أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية عدم تسجيل أية إصابات عمل بشرية في المواقع الإنشائية التابعة لها لأكثر من 58 مليون ساعة عمل، وذلك في إطار حرصها الدائم على الالتزام بالسياسات والتطبيق الفعال والناجح لأنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة في بيئة العمل، التي تُعد محوراً رئيساً ضمن استراتيجية مسؤوليتها المجتمعية تجاه مواردها البشرية ومختلف فئات العمل الميداني، وفق أفضل ممارسات السلامة المهنية.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية في الوزارة، المهندس يوسف عبدالله، خلال حفل نظمته الوزارة احتفاء بهذا الإنجاز، أن مستهدفات الوزارة لا تقتصر على توفير بنية تحتية ذات كفاءة عالية بل تسعى بفاعلية لحماية مواردها البشرية والحفاظ على سلامتها باتباع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، لافتاً إلى أن تحقيق هذا الإنجاز النوعي يسلط الضوء على انتهاج الوزارة منظومة عالية الجودة من الأساليب العلمية والإرشادات الوقائية والإجراءات الاحترازية والضوابط البيئية التي تضمن توفير بيئة عمل آمنة.

وقال: «نعمل على إنجاز جميع مراحل مشاريعنا وفق أعلى المعايير العالمية وباستخدام أحدث التقنيات المعتمدة. ويُشكّل توفير بنية تحتية متطورة ومستدامة مرتكزاً حيوياً لتحقيق أعلى معدلات السعادة وجودة الحياة لمختلف أفراد المجتمع».

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