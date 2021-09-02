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    محمد بن راشد: الإمارات لن تنتظر الظروف العالمية أن تصنع مستقبلها.. بل تصنعه بنفسها

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    • متابعة موقع الامارات اليوم
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    أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،أن الإمارات لا تملك ترف الوقت ولن تنتظر الظروف العالمية أن تصنع مستقبلها بل تصنعه بنفسها وأن البداية ٥ سبتمبر الجاري .

    وقال سموه في تغريدة على حسابه  في"تويتر " .. "الإخوة والأخوات.. نبدأ موسمنا الحكومي الجديد في الإمارات هذا العام بطريقة مختلفة.. بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد سنعلن عن 50 مشروع وطني بأبعاد اقتصادية خلال شهر سبتمبر.

    وأضاف سموه الإمارات لا تملك ترف الوقت ولن تنتظر الظروف العالمية أن تصنع مستقبلها.. بل تصنعه بنفسها.. البداية ٥ سبتمبر.

     

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