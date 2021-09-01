أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي قراراً بتعيين القاضي عمر المهيري مديراً لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث سيتولى مسؤولية الإشراف العام على الشؤون الإدارية لمحاكم المركز، وبما يتفق مع قواعد الحوكمة المعتمدة والاختصاصات والصلاحيات التي حدّدها القانون رقم (5) لعام 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي، إضافة إلى مهام منصبه كنائب لرئيس محاكم المركز.

وقد أعرب القاضي زكي عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، عن بالغ الشكر والعرفان لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم لتوجيهات سموه ومتابعته المستمرة، ولما يوليه من اهتمام دائم بتطوير المركز والارتقاء بمكانته عبر إتاحة الفرص أمام الكوادر الوطنية المشهود لها بالكفاءة العالية للمشاركة بصورة أكبر في دفع مسيرة التنمية في دبي.

وقال في هذه المناسبة: "تشرفت بالعمل جنبًا إلى جنب مع نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي لما يقرب من ثماني سنوات، أدى خلالها دورًا محورياً في تبوؤ محاكم مركز دبي المالي العالمي مكانتها المرموقة كإحدى المحاكم التجارية الرائدة، فيما كان لإسهاماته بالغ الأثر في التعامل بمهنية عالية مع التحديات غير المسبوقة التي فرضتها جائحة كوفيد-19، واتطلع إلى مواصلة العمل مع الأخ القاضي عمر المهيري لضمان استمرار مساهمة محاكم المركز في تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة عالمية لأنشطة المال والأعمال".

وكان القاضي عمر المهيري، وهو عضو في كل من المجلس الاستشاري لمحاكم دبي واللجنة العليا للتشريعات في دبي، قد بدأ مسيرته القانونية في شرطة دبي، كما عمل وكيلاً للنيابة لدى نيابة دبي، فيما امتدت خبرته المهنية الطويلة في الوظائف القضائية والإدارية على مدار ثلاثين عاماً أمضاها في العمل في دوائر محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي التي التحق بها منذ انطلاق أعمالها في العام 2005، فيما تنوعت خبرته القضائية لتشمل نظماً قضائية متعددة كالنظام المدني والنظام الأنجلوسكسوني.

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