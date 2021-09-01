"خليفة سات" يلتقط صورة دقيقة لـ"إكسبو 2020"

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

شهر واحد تبقَّى على انطلاق «إكسبو 2020 دبي»، وتظهر الصورة، التي التقطها القمر الاصطناعي «خليفة سات» من الفضاء، موقع إقامة هذا الحدث الثقافي العالمي الذي سيجمع 191 بلدا في دولة الإمارات.



ويقام «إكسبو 2020 دبي» طوال الفترة الممتدة بين أول أكتوبر 2021 و31 مارس 2022، وهو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وسيكون أضخم حدث تشهده المنطقة العربية إذ تشارك فيه أكثر من 200 جهة، بينها 191 دولة، ليوفر منصة لتعزيز الإبداع والابتكار والتعاون تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل».

ويدعو «إكسبو 2020 دبي»، ملايين الزوار من مختلف أنحاء الأرض، للمشاركة في صنع عالم جديد، عبر اكتشاف ابتكارات تساعد على تغيير الحياة من حولهم وتترك أثراً إيجابياً على الشعوب والكوكب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news