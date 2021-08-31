رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون ملك ماليزيا باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس وزراء ماليزيا تان سري إسماعيل صبري بن يعقوب بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

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