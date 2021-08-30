محمد بن زايد يهنّئ الطلبة بالعام الدراسي الجديد

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الطلبة بالعام الدراسي الجديد، وأوصاهم بالاجتهاد والتفوق، كما عبر سموه عن شكره للمعلمين وأولياء الأمور لجهودهم في مواصلة التعليم دون انقطاع خلال الفترة الماضية.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «أهنئ أبنائي وبناتي الطلبة بالعام الدراسي الجديد، وأتمنى لهم عودة طيبة وموفقة إلى مقاعد الدراسة.. وأوصيهم بالاجتهاد والمثابرة والتفوق.. وأشكر إخواني المعلمين والعاملين في قطاع التعليم وأولياء الأمور لجهودهم في مواصلة التعليم دون انقطاع خلال الفترة الماضية».

ولي عهد أبوظبي:

• «أتمنى لأبنائي وبناتي الطلبة عودة طيبة وموفقة إلى مقاعد الدراسة، وأوصيهم بالاجتهاد والتفوق».

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