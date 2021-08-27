متطوعات «زايد العطاء» يقدمن مليون ساعة عمل ميداني

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

انطلقت فعاليات منتدى المراة الإماراتية للعمل الإنساني، افتراضياً في أبوظبي، بمبادرة من إمارات العطاء، بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الإنساني بمشاركة نخبة من رواد العمل الإنساني النسائي من الإمارات والعديد من الدول الصديقة بتنظيم من برنامج القيادات الإنسانية النسائية الشابة وبرنامج الإمارات.

وأكدت المشاركات على الدور الريادي والإيجابي للمرأة في دعم وتعزيز آفاق العمل التطوعي والخيري محلياً وعالمياً من خلال مليون ساعة تطوع ميدانياً وإلكترونياً قدمتها المتطوعات في مبادرات زايد العطاء والبرامج الإنسانية المنبثقة عنها، ما أسهمت في الارتقاء والسمو بثقافة العمل الإنساني إلى آفاق واسعة وإبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في مجالات العمل الإنساني والتطوعي للتطوع المجتمعي والعطاء الانساني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news