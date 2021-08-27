تحديث الإجراءات الاحترازية للمنشآت الاقتصادية في الشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

اعتمد الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، تحديث الإجراءات الاحترازية والوقائية للمنشآت الاقتصادية في الإمارة، وزيادة نسب الطاقة الاستيعابية لعدد من المرافق، بما يتوافق مع توجهات الدولة لعودة الحياة الطبيعية تدريجياً وفق أعلى معايير السلامة للأفراد.

وأقرّ رفع الطاقة الاستيعابية لمراكز التسوق ودور السينما والأماكن الترفيهية بنسبة 80%، مع الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية كافة.

واعتمد الفريق رفع الطاقة الاستيعابية لقاعات الأفراح لتصل إلى 60% وبحد أقصى 300 شخص، مع ضرورة الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات الواقية، ومراعاة التباعد الجسدي، ويقتصر الحضور على الأشخاص الحاصلين على اللقاح، ونتيجة فحص «PCR» سلبية خلال 48 ساعة قبل المناسبة.

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