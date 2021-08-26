بحث آلية اختيار مرشحي «أكاديمية شرطة دبي»

المصدر: دبي ■ وام

استقبل القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، في نادي ضباط شرطة دبي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله محمد البسطي، ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عبدالله علي بن زايد الفلاسي، حيث اطلعا على سير عمل لجنة اختيار الطلبة المرشحين للالتحاق بأكاديمية شرطة دبي ضمن الدفعة الـ33 لمرشحي الضباط من العنصر الرجالي، ودورة مرشحي الضباط للدورة الخامسة من العنصر النسائي، كما استمعا إلى شرح مُفصل حول آلية اختيار الطلبة المرشحين ومعايير الاختبارات التي يخضع لها المتقدم، والتي تم تحديدها لتتناسب مع المستوى العالمي لمكانة شرطة دبي كمؤسسة شرطية رائدة في العمل الأمني.

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