مذكرة تعاون بين «بعثات شؤون الرئاسة» و«أميركية دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تمّ توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب البعثات الدراسية في وزارة شؤون الرئاسة والجامعة الأميركية في دبي، لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، في إطار توجهات الدولة في دعم العلم ومكانته، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وتتضمن المذكرة ابتعاث عدد من الطلبة للدراسة في الجامعة، بغرض رفع جودة الأداء التعليمي، والاستثمار الأمثل في مجال البعثات، دعماً للسياسات والإجراءات الحكومية المتبعة في هذا المجال. كما يشارك مكتب البعثات في الأجندات المتعلقة بالأنشطة والورش والدورات التدريبية الحضورية والافتراضية الداعمة لمهارات الخريجين، وتأهيلهم لسوق العمل، وإتاحة فرصة التسجيل فيها لخريجي مكتب البعثات الدراسية، إلى جانب توفير فرص التدريب العملي أو الفرص الوظيفية المناسبة لهم.

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