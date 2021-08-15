"مليون مبرمج عربي" تدعو خريجيها للمشاركة بمشاريعهم في جائزة المليون دولار

المصدر: دبي - وام

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل بدء استقبال طلبات المشاركة في تحدي "مليون مبرمج عربي"، الذي يتيح لخريجي المبادرة من مختلف أنحاء العالم فرصة المشاركة بأفكارهم المبتكرة والتنافس للفوز بجوائز تتجاوز قيمتها مليون دولار.

ويمكن لخريجي المبادرة إرسال مشاريعهم القائمة على تقنيات وتطبيقات البرمجة التي اكتسبوها خلال مشاركتهم في المبادرة الأكبر من نوعها في المنطقة عبر الموقع الإلكتروني: (arabcoders.ae) حتى 30 أكتوبر 2021، ويشترط في المشاركات، سواء كانت مواقع إلكترونية أو تطبيقات ذكية، أن تكون جاهزة للاستخدام بالكامل.

وستعمل لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبرات الوطنية والعالمية في مختلف مجالات البرمجة والتكنولوجيا وريادة الأعمال، على تقييم المشاريع المشاركة واختيار أفضل 20 مشروعا للتأهل إلى المرحلة النهائية للتنافس على الجائزة الأولى بقيمة مليون دولار، إضافة إلى 50 ألف دولار لأصحاب أفضل خمسة مشاريع، كما سيتم منح 25 ألف دولار لأفضل 4 مدربين تقديراً لدورهم البارز في تأهيل المبرمجين العرب وتمكينهم بمهارات الابتكار والإبداع. وسيتم الإعلان عن الفائزين بتحدي "مليون مبرمج عربي" خلال فعاليات "إكسبو 2020 دبي".

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل خلفان جمعة بلهول، أن مبادرة "مليون مبرمج عربي" نجحت بتحقيق هدفها بتمكين أكثر من مليون شاب وشابة من مختلف أنحاء العالم بمهارات لغة المستقبل، وإعداد المبرمجين لأسواق العمل وتشجيعهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع تكنولوجية تعزز مساهمتهم في تنمية المجتمع، وتجعلهم عنصراً فاعلاً في صناعة المستقبل.

وقال بلهول إن المبادرة تجسد إيمان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأحلام الشباب العربي وقدرتهم على المساهمة الإيجابية في مسيرة التنمية والتطوير لدولهم ومجتمعاتهم، مؤكداً أن تحدي مليون مبرمج عربي سيوفر منصة عالمية لاستعراض أبرز المهارات التي اكتسبها المبرمجون في مجال توظيف التكنولوجيا الحديثة.

وكانت مبادرة "مليون مبرمج عربي"، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أعلنت مؤخراً اختتام أكبر مبادرة تدريبية من نوعها في العالم لتدريب أكثر من مليون شاب وشابة من نحو 80 بلداً على لغة البرمجة بنجاح، وذلك بعد ثلاث سنوات من إطلاقها.

وشارك منتسبو البرنامج في نحو 5 ملايين ساعة دراسة وعمل، و76 ألف ورشة تدريبية، وأنجزوا 100 ألف مشروع تخرج ناجح. كما تم منح أكثر من 1000 منحة في دورات البرمجة المتقدمة "نانو ديجري" لأصحاب المشاركات المتميزة، كما قدمت الدعم للراغبين بتعلم البرمجة عبر منصتها من خلال مشاركة أكثر من 3600 مدرب معتمد من مختلف أنحاء العالم، لمساعدتهم في الجوانب التقنية وتقديم الدعم الفني والنصائح لتحويل أفكارهم إلى مشاريع عملية.

وأتاحت مبادرة "مليون مبرمج عربي" الفرصة لمنتسبيها لتعلم العديد من مهارات البرمجة وتطبيقها في مجالات تطوير المواقع الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة، إضافة إلى العديد من القطاعات التكنولوجية الأخرى مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والبيانات والحوسبة السحابية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news