طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً مغبر أحياناً نهارا

المصدر: أبوظبي - وام

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً مغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، قد تكون ركامية شرقاً بعد الظهر .

ويكون الطقس رطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية و الداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.. و الرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/ س والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج .. و يحدث المد الأول عند 17:49 و المد الثاني عند 06:08 والجزر الأول عند الساعة 11:07 و الجزر الثاني عند الساعة 00:17 و بحر عمان يكون خفيف الموج ويحدث المد الأول عند 13:55 والمد الثاني عند الساعة 03:49 و الجزر الأول عند الساعة 07:48 و الجزر الثاني عند الساعة 21:09.

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