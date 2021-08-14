الرزوقي يحصل على أفضل مدير تنفيذي في دبي لدوره خلال جائحة «كورونا»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حصل مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، العميد خالد ناصر الرزوقي، على جائزة أفضل مدير تنفيذي على مستوى الدوائر الحكومية في دبي لعام 2021، وذلك ضمن جائزة «Future Workspace Awards 2021»، المقدمة من منصة صانعي القرار في دبي. وتم اختياره نظراً لدوره في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بشرطة دبي، خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، ما أسهم في استمرار تقديم الخدمات إلى أفراد الجمهور بكل حرفية.

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