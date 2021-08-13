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    محمد بن راشد ومحمد بن زايد للشباب: نثق بقدرتكم.. والدولة حاضنة لأحلامكم

    المصدر:
    • الإمارات اليوم ■ دبي
    التاريخ:

    قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لشباب الوطن في اليوم العالمي للشباب: «نثق بقدرتكم على العطاء والابتكار.. والإمارات ستبقى الدولة الحاضنة لأحلامكم».

    وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة، أمس: «في اليوم العالمي للشباب نقول لشباب الإمارات.. المستقبل بين أيديكم.. وبلادنا أمانة عندكم.. والإمارات ستبقى الدولة الحاضنة لأحلامكم وطموحاتكم.. والمنصّة الأعظم لإطلاق قدراتكم».

    وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة، أمس: «في اليوم العالمي للشباب.. نفخر ونعتز بأبنائنا.. ونثق بقدرة الشباب على العطاء والابتكار وتجاوز التحديات، ومواصلة مسيرتنا نحو مستقبل أكثر تقدماً وإشراقا للأجيال المقبلة».

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