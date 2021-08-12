بحث آلية تسهيل عبور المسافرين بين الإمارات وعُمان

المصدر: العين ■ وام

بحث مدير إدارة المنافذ البرية بالهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة في الدولة، خليفة حمد الشامسي، ومدير جمارك شرطة البريمي بسلطنة عمان، المقدم سعيد بن صالح السيابي، أمس، بمنفذ خطم الشكلة البري، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تسهيل انسيابية الحركة التجارية، وعبور المسافرين بين المنافذ البرية لدولة الإمارات ونظيرتها بسلطنة عمان الشقيقة.

واستعرض الاجتماع، الذي حضره عدد من مديري الجهات التشغيلية العاملة بالمنافذ البرية في منطقة العين، آلية التنسيق المشترك بين الجانبين الإماراتي والعماني، وعملية تسهيل عبور المسافرين، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية و التدابير الاحترازية للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى مناقشة آلية التنسيق المباشر لمرحلة التعافي من الجائحة.

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