طقس حار مع احتمال تشكّل الضباب

المصدر: أبوظبي ■ وام

يتوقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وحاراً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وقد تكون ركامية بعد الظهر شرقاً، ويكون رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية خصوصاً غرباً، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار. كما توقع أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية /‏‏ 15 - 25 تصل إلى 40 كم/‏‏س، والخليج العربي خفيف الموج، وبحر عمان خفيف الموج.

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