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    حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بتعيين سلطان بن أحمد القاسمي رئيسا لمجلس النفط في الإمارة

    المصدر:
    • الشارقة - وام
    التاريخ:

     أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (26) لسنة 2021م بشأن تعيين رئيس لمجلس النفط في إمارة الشارقة.

    ونص المرسوم على أن يُعيّن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيساً لمجلس النفط في إمارة الشارقة.

    ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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