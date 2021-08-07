طقس صحو ومغبر غدا مع ارتفاع في درجات الحرارة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً شرقاً وغرباً ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية قد تكون ممطرة، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب او الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 14:43 والمد الثاني عند 00:40 والجزر الأول عند الساعة 18:14 والجزر الثاني عند الساعة 08:18 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 10:19 والمد الثاني عند الساعة 21:23 والجزر الاول عند الساعة 16:09 والجزرالثاني عند الساعة 04:08.

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