ضبط 34 منشأة غير ملتزمة خلال العيد في كلباء

المصدر: سمية الحمادي ■ كلباء

أفادت بلدية كلباء التابعة لإمارة الشارقة عن تسجيلها 34 مخالفة وإنذاراً لمنشآت لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية خلال فترة إجازة عيد الأضحى، منوهة أنها خصصت 182 زيارة تفتيشية خلال الفترة ذاتها للتأكد من مدى التزام المنشآت بالقوانين ولوائح المخالفات حفاظاً على البيئة الصحية النظيفة التي تتمتع بها المدينة.

ونظمت البلدية حملات ميدانية بشكل متواصل ومستمر طوال أيام إجازة عيد الأضحى للحفاظ على المظهر الحضاري العام للمدينة، والتأكد من مدى التزام المنشآت الغذائية والصحية بالشروط المتبعة في البلدية، بالإضافة إلى الحرص على التأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا.

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